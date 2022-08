Foto: Constanze Emde Stadtsanierung Eutin Nach dem Marktplatz geht es weiter in der Lübecker Straße Von Constanze Emde | 31.08.2022, 14:48 Uhr

Die Städtebaufördermittel gibt es bis 2028 und zu sanieren ist ober- wie unterirdisch in Eutin noch so mancher Straßenzug in der Altstadt. Die Fußgängerzone ist bis Jahresende fertig, doch die Planungen für die nächsten Straßen laufen schon.