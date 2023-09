Arbeitsgruppe eingerichtet Sportplatz-Sanierung Schönwalde: Entscheidung in Sondersitzung? Von Marc Dobkowitz | 04.09.2023, 13:18 Uhr Nach Jahren ohne Pflege wächst auf dem Grantplatz in Schönwalde bereits das erste Gras. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Über die zukünftige Nutzung des alten Grantplatzes in Schönwalde wird seit Jahren diskutiert. Auch der Bau eines Multifunktionsgebäudes an seiner Stelle war schon im Gespräch. Nun will die Politik kurzfristig Klarheit.