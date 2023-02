SPD Ostholstein stellt sich neu auf Klinke übergibt an Garken und fühlt sich „am Prozess nicht beteiligt“ Von Michael Kuhr | 17.02.2023, 15:45 Uhr

War er der sanfte „Stoß“ in den politischen Ruhestand? Der 71-jährige Burkhard Klinke ist nicht mehr Spitzenkandidat der SPD bei der Wahl zum ostholsteinischen Kreistag. Auf Platz 3 der Liste findet er sich wieder, wird damit in den Kreistag kommen aber sicherlich nicht mehr die Fraktionsspitze stellen. Sein Nachfolger steht in den Startlöchern.