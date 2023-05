„Ich muss das erst einmal sacken lassen“, lautete die erste Reaktion von Mario Bielarz auf das Wahlergebnis in Kasseedorf. Der Bürgermeisterkandidat der CDU erhielt aus dem Stand 334 Stimmen und seine Partei sieben der 14 Sitze in der Gemeindevertretung. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Kommunalwahl Ostholstein 2023 Kasseedorf wählt CDU und Bürgermeister Mario Bielarz - SPD am Boden Von Marc Dobkowitz | 15.05.2023, 09:00 Uhr

2018 hatte die SPD in Kasseedorf in einem Wahlkrimi eine knappe absolute Mehrheit gegen die CDU errungen. In der neu gewählten Gemeindevertretung sitzt die SPD nur noch als drittstärkste Fraktion. Alles zum aktuellen Wahlkrimi und den Reaktionen der Sieger.