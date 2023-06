Sie laden gemeinsam zum „Thementag Gesundheit“ und zum Blutspenden ein (von links): Jörn Schädel (DRK-Ortsvereinsvorsitzender und Bereichsleiter Sparkasse), Cindy Löhnert (Projektgruppe Sparkasse) und Michael Ringelhann (Vorstandsmitglied Sparkasse). Foto: oha up-down up-down Anlass ist der Weltblutspendetag Sparkasse Holstein und DRK bieten einen „Thementag Gesundheit“ Von oha/mik | 04.06.2023, 18:30 Uhr

Es ist der Weltblutspendetag, der Sparkasse Holstein und das Deutsche Rote Kreuz zusammenführen. Die Sparkasse bietet in Eutin am Rosengarten einen Thementag Gesundheit an. Dort können auch Blutspenden abgegeben werden. Auch ein DKMS-Eintrag ist möglich.