Sonia und ihr Vater Sergej Tcherepanov werden die Orgel in der Bosauer St.-Petri-Kirche zum Tanzen bringen. Foto: oha up-down up-down Vater und Tochter in St.-Petri-Kirche Sonia und Sergej Tcherepanov lassen in Bosau die Orgel tanzen Von oha | 25.07.2023, 10:44 Uhr

Einen ebenso traditionellen wie beliebten Programmpunkt in der Reihe der Bosauer Sommerkonzerte bieten der Bosauer Kirchenmusiker Sergej Tcherepanov und seine Tochter Sonia am kommenden Samstag. Sie werden gemeinsam die Orgel in der St.-Petri-Kirche zum Tanzen bringen.