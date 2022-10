Die Installationen im Stadtgebiet sind allesamt mit LED-Beleuchtung. Wie sparsam dies im Vergleich zu vorherigen Lichterstadt-Events ist, soll an den Skulpturen nachlesbar vermerkt sein. Foto: „Copyright by MK Illumination“ up-down up-down Vorweihnachtszeit Eutin 2022 So schön soll der Weihnachtsmarkt mit Lichterstadt in Eutin werden Von Constanze Emde | 07.10.2022, 13:55 Uhr

In sieben Wochen beginnt die Vorweihnachtszeit: Um neben all den aktuellen Krisen den Eutinern und Besuchern der Stadt eine wohlige Atmosphäre und Treffpunkt zu schaffen, wird es neben der Lichterstadt einen Weihnachtsmarkt an den Schlossterrassen samt Weihnachtabäckerei geben.