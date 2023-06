Regelmäßig wird die Qualität des Badewassers der Ostsee in der Lübecker Bucht untersucht. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Ostholstein und Plön Beliebte Badestellen: So ist die Wasserqualität in der Ostsee Von Claudia Resthöft | 25.06.2023, 15:37 Uhr

Regelmäßig wird bis zum 15. September das Wasser an beliebten Badestellen an der Ostsee untersucht. Experten sagen, wie gut die Wasserqualität in Ostholstein und Plön ist und welche Gefahren drohen.