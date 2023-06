Am 19. Juni öffnet die Eutiner Freibadeanstalt wieder. Schwimmer können dort unbesorgt vor Verschmutzungen ins Wasser steigen. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down Ostsee und Badeseen beprobt Badesaison startet: So gut ist Wasserqualität in Eutin und Malente Von Claudia Resthöft | 07.06.2023, 12:38 Uhr

Pünktlich zum Start in die Badesaison 2023 veröffentlicht das Gesundheitsministerium die Wasserqualitäten der Badestellen im Land. Wie die Noten für die Seen in Eutin und Malente ausfallen und warum ein Risiko für Verschmutzungen bleibt.