Lene Krämer aus Malente wird die Zuhörenden stimmungsvoll am knisternden Lagerfeuer unterhalten. Foto: oha up-down up-down Stimme ölen und Sitzkissen mitbringen Singen mit Lene Krämer im Strandbad am Dieksee in Malente Von oha/mik | 29.07.2023, 12:57 Uhr

Ein gemeinsames Singen mit Lene Krämer findet am Dienstag, 1. August, ab 18.30 Uhr im Strandbad am Dieksee in Bad Malente-Gremsmühlen statt. Und dann ist da noch eine Überraschung.