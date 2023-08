Während die Vorbereitungen für „Stars am Strand“ 2023 gerade auf Hochtouren laufen, hat die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) nur die zweite Band bekannt gegeben, die im kommenden Jahr in der Musik-Arena am Strandabschnitt der Maritim-Seebrücke vor bis zu 5500 Konzert-Besuchern auftritt: Silbermond.

Am Sonntag, 8. September 2024, wird die Band um Frontfrau Stefanie Kloß erstmals für einen Auftritt an der Lübecker Bucht zu Gast sein.

Tour-Motto „Auf auf in den Sommer 2024“

Das Motto der Tour lautet „Auf auf in den Sommer 2024“. Nach dem Erfolg ihres aktuellen Nummer-Eins-Albums „Auf auf“ und der Resonanz auf die „Auf auf-“Sommer-Tour 2023 mit bisher zehn ausverkauften Shows gehen Silbermond somit mit neuen Konzerten 2024 auf Tournee. Und auch im kommenden Jahr sollen ihre Hits wie „Symphonie“, „Durch die Nacht“, „Das Beste“, „Irgendwas bleibt“ oder „Leichtes Gepäck“ zu erleben sein, hieß es laut Ankündigung. Eben die Erfolgssongs, mit denen die Band mehr als sechs Millionen Tonträger verkaufte, dafür dutzende Gold- und Platinauszeichnungen erhielt.

Lesen Sie auch Silbermond Seit 25 Jahren als Band zusammen

„Wir sind seit Jahren selbst große Fans der Band und freuen uns darauf, sie im nächsten Jahr erstmalig in Timmendorfer Strand präsentieren zu dürfen“, sagte Joachim Nitz, Tourismusdirektor von Timmendorfer Strand und Niendorf, und ergänzte: „Unsere Strategie, bereits im Vorjahr die großen Stars des kommenden Jahres zu präsentieren, geht damit auf.“

Lesen Sie auch Stars am Strand 2024 „Pur“ gibt Konzert in der Musik-Arena in Timmendorfer Strand

Vor kurzem hatte die TSNT mit Pur die erste Band für das nächste Jahr bekannt gegeben. Die Kult-Band tritt am 7. September 2024 auf. „Wir haben gesehen, wie groß die Vorfreude auf Pur bereits ist, die Fans haben jetzt schon fast alle Karten aufgekauft“, sagte TSNT-Marketing-Leiterin Silke Szymoniak. Umso wichtiger sei es nun gewesen, mit Silbermond direkt eine weitere große und erfolgreiche deutsche Band nach Timmendorfer Strand zu holen.

„Stars am Strand“ 2023 fast ausverkauft

„Stars am Strand“ 2023 startet bereits in knapp zwei Wochen. Mit dabei sind Santiano, Wincent Weiss und Revolverheld. Nur noch für letztere sind Karten erhältlich; die anderen beiden Konzertabende sind bereits ausverkauft.

Mehr Informationen: „Stars am Strand“ 2023: Das Konzertprogramm im Überblick größer als Größer als Zeichen Freitag, 8. September, 19.30 Uhr: Santiano (ausverkauft) Samstag, 9. September, 20 Uhr: Wincent Weiß (ausverkauft) Sonntag, 10. September, 20 Uhr: Revolverheld (Tickets ab 48,50 Euro inklusive Gebühren)

Karten-Vorverkauf für 2024 startet

Der Karten-Verkauf für das Silbermond-Open-Air bei „Stars am Strand“ 2024 startet bereits am Mittwoch, 30. August, um 10 Uhr bei www.eventim.de. Die Tickets kosten ab 64,75 Euro inklusive Gebühren. Ab 1. September sind die Karten auch bei den Tourist-Informationen der TSNT erhältlich: in Timmendorfer Strand im Alten Rathaus (Tel. 04503/3577-0), in Niendorf in der Hafen-Information (Tel. 04503/357750). Ab Montag, 4. September, um 10 Uhr gibt es die Karten dann an allen Vorverkaufsstellen.