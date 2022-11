Wenn erst einmal ein Loch in die Straße gefahren wurde, dann ist der Schaden nicht mehr aufzuhalten. Foto: Jens Büttner up-down up-down Sievert-Straße in Liensfeld muss erneuert werden Sanierung maroder Straßen kostet Bosau knapp 2 Millionen Euro Von Michael Kuhr | 03.11.2022, 13:15 Uhr

Wer kann das alles noch bezahlen? Die notwendigen Baumaßnahmen in der Hassendorfer Dorfstraße kosten knapp 160.000 Euro, der dringend notwendige Wegebau in der Gemeinde Bosau wird immerhin 2 Millionen Euro verschlingen – und dann steht auch noch die Reform der Feuerwehr an.