Foto: Claudia Resthöft Diskussion auf der Dorfversammlung So reagieren die Sielbecker auf die Flüchtlingsunterkunft im Uklei-Fährhaus Von Claudia Resthöft | 30.11.2022, 17:24 Uhr

Ab Januar will die Stadt Eutin das Uklei-Fährhaus in Sielbeck für Flüchtlinge mieten. Das hatte in der Dorfschaft zu Verstimmungen geführt. Was die Einwohner kritisierten und was sie nun machen wollen.