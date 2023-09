Streit zwischen Eheleuten eskaliert SEK-Einsatz in Ratekau: Sportschütze bedroht Ehefrau mit Waffe Von Constanze Emde | 04.09.2023, 14:36 Uhr Großaufgebot an Polizei und Spezialkräften Samstagmorgen in Ratekau: Ein Mann (70) bedrohte seine Ehefrau im Streit mit einer Waffe. Foto: Fabian Geier via www.imago-images.de up-down up-down

Die Tochter hatte den Streit zwischen ihren Eltern mitbekommen und plötzlich gesehen, wie ihr Vater die Mutter mit einer Waffe bedroht. Sie floh und rief die Polizei. Straßensperren und SEK-Großaufgebot erinnern an die Tat in Oldenburg. Was bislang bekannt ist.