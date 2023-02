Einstimmig wurde Sebastian Schmidt (li.) zum Nachfolger von Timo Gaarz (re.) als CDU-Fraktionsvorsitzender gewählt Foto: oha up-down up-down Kommunalwahl Ostholstein 2023 Sebastian Schmidt ist neuer Fraktionsvorsitzender der CDU Von Claudia Resthöft | 18.02.2023, 09:00 Uhr

Der Bankkaufmann Sebastian Schmidt ist nicht nur der neue Fraktionsvorsitzende der CDU um Kreistag, sondern auch Spitzenkandidat seiner Partei zur Kommunalwahl im Mai. In einer Rede an seine Partei betonte er, was ihm wichtig ist.