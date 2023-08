Schauen, Lauschen und Genießen „SeaSideTwo“ gastieren Mittwoch in der Alten Mühle in Grebin Von oha/mik | 27.08.2023, 17:30 Uhr Anette Lübke (Gesang und Saxophon) und Sebastian Strack (Gitarre) aus Eutin sind Mittwoch in der Alten Mühle in Grebin zu Gast. Foto: oha up-down up-down

Die Konzertreihe Schauen, Lauschen & Genießen“ geht in der Alten Mühle Grebin in die nächste Runde: Am Mittwoch (30. August) ab 18.30 gastiert das Duo „SeaSideTwo“ im ehrwürdigen Gemäuer. „SeaSideTwo“ sind Anette Lübke (Gesang und Saxophon) und Sebastian Strack (Gitarre) aus Eutin.