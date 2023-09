Trümmerteile des silbernen Zafiras liegen auf der Straße, dazwischen ein Brillenetui und das Bindemittel der Feuerwehr für die austretenden Betriebsstoffe. Einen erkennbaren Motorraum hat das verunfallte Fahrzeug nicht mehr.

In der Böschung auf Höhe der Auffahrt von Mc Donalds in Richtung Plön kam der Audi aus Pinneberg zum Stehen. Die Airbags hängen herab, die Frontscheibe ist gesplittert, der frontale Zusammenstoß beider Fahrzeuge auch an diesem Wagen erkennbar.

Die Trümmer der waren weit verteilt auf den Fahrbahnen an der Unfallstelle. Foto: Constanze Emde

12.55 Uhr erreichte die Leitstelle der Notruf. Fünf Feuerwehren aus Eutin und der Gemeinde Süsel wurden alarmiert, ebenso der Rettungsdienst aus Eutin, Neustadt und dem Kreis. „Der Fahrer des Zafira war anfangs nicht ansprechbar“, berichtet ein Eutiner Polizeihauptkommissar an der Unfallstelle nach einem Gespräch mit dem Rettungsdienst. Wie genau es zum Unfall kam, müsse ermittelt werden. Unterschiedliche Zeugen machten unterschiedliche Angaben. Nach ersten Erkenntnissen sei der Zafira aus Richtung Plön auf der B76 gefahren und habe offenbar nach links abbiegen wollen, dabei aber die entgegenkommende Audifahrerin aus dem Kreis Pinneberg nicht gesehen. Die Kraft des Aufpralls sei so stark gewesen, dass sich der Opelfahrer aus Cuxhaven mindestens einmal mit seinem Fahrzeug um 180 Grad gedreht haben muss, denn er blieb in Fahrtrichtung Plön stehen.

Beide Personen wurden schnell in die Klinik gebracht. „Der Mann war anfangs nicht ansprechbar, deshalb können wir Lebensgefahr nicht ausschließen und lassen nun einen Gutachter kommen“, erklärt der Polizist. Für die Feuerwehr bedeutet das: Nichts darf vor der Unfallaufnahme durch den Gutachter verändert werden.

Beide Fahrzeuge sind Totalschaden nach dem Aufprall. Aufräumen dürfen die Feuerwehren erst, wenn der Gutachter den Unfallort begutachtet hat. Foto: Constanze Emde

Nach ersten Schätzungen der Polizei könnte die Vollsperrung gut vier Stunden dauern, denn nach dem Gutachter muss nicht nur aufgeräumt werden, sondern auch die beiden Fahrzeuge mit Totalschaden abgeschleppt werden.

Umleitung über Groß Meinsdorf oder in Richtung Plön durch Eutin

Als Umleitungsstrecke empfiehlt sich die Fahrt über Groß Meinsdorf in Richtung Lübecker Bucht. Aus Richtung Süsel/Strand ist die Abfahrt Eutin Gewerbegebiet frei, der Weg führt dann durch die Stadt und in Eutin-Neudorf wieder auf die B76.