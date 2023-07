Noch immer rätselt die Polizei, welcher Gegenstand das kreisrunde Loch in der Zugscheibe hinterließ. Foto: Bundespolizei up-down up-down Warten auf Kriminaltechnik beim LKA Schuss auf Zug im Malenter Bahnhof: Polizei ermittelt immer noch Von Bernd Schröder | 12.07.2023, 11:06 Uhr

Der Zug des Bahnunternehmes Erixx wurde am 25. Januar beschossen, dem Tag des Attentats in Brokstedt. Die zerstörte Scheibe der Regionalbahn liegt nun seit Monaten zur Untersuchung beim Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts in Kiel. Warum immer noch kein Bericht vorliegt.