Theo und seine Klassenkameraden gehören zu den ersten Grundschülern der Gustav-Peters-Schule in Eutin, die Mittwoch eingeschult wurden. FOTO: Constanze Emde up-down up-down Schulstart in Ostholstein So schön ist die Einschulung ohne Corona-Regeln in Eutin gewesen Von Constanze Emde | 17.08.2022, 12:26 Uhr

Jetzt dürfen sich 1361 Kinder Erstklässler nennen: Genaus so viele feiern mit ihren Eltern und Verwandten im Kreis Ostholstein am heutigen Mittwoch Schuleinführung. Was von Corona bleibt und auf was sich die Kinder freuen.