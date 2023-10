Radweg L57 und Haushaltslage Schulden in Millionenhöhe: Finanzen behindern Kasseedorfs Pläne Von Marc Dobkowitz | 12.10.2023, 06:15 Uhr Angesichts der finanziellen Lage Kasseedorfs gibt es intensive Diskussionen um geplante Investitionen. Foto: Imago Images/Joko up-down up-down

In der Kasseedorfer Gemeindevertretung sitzen überwiegend neue Mitglieder. Die Schulden, die sie von den ihren Vorgängern übernommen haben, behindern viele Pläne. Was trotz 2,4 Millionen Schulden geht und was nicht.