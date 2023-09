Neue Gebühren in Planung Schönwaldes Finanzen: Bevorstehende Investitionen belasten den Haushalt Von Marc Dobkowitz | 11.09.2023, 09:23 Uhr Die finanzielle Gegenwart und Zukunft der Gemeinde Schönwalde war Thema der ersten Sitzung des neu besetzten Finanzausschusses. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down

Das Jahr 2022 hat die Gemeinde Schönwalde mit einem Plus im Haushalt abgeschlossen und mit einem Nachtrag das Minus für 2023 unter eine Million gesenkt. Was die Leistungsfähigkeit jedoch in der Zukunft belasten wird, war jüngst Thema im Finanzausschuss.