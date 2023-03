Auf der Freifläche im Vordergrund will das Amt Ostholstein-Mitte in Schönwalde sechs weitere Wohneinheiten für Obdachlose errichten. Wie das bestehende Gebäude sollen sie modular errichtet werden, um den Bau bis Jahresende abschließen zu können. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Fördermittel nur bis Ende 2023 Schönwalde baut Obdachlosenunterkunft für Flüchtlinge Von Marc Dobkowitz | 20.03.2023, 09:48 Uhr

Das Amt Ostholstein-Mitte rechnet 2023 mit der Zuweisung von 131 Flüchtlingen. Dafür sollen in Schönwalde weitere Unterkünfte errichtet werden. Was geplant ist und was der Verwaltungsausschuss noch beschlossen hat.