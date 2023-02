Marina Breis (v.l.) Andrea Belitz und Sprachmittler German Kupeew helfen Rostislav (vorn), Natallie Luschenko, Hanna und Victor Bufan bei allen Problemen im Alltag. Foto: Constanze Emde up-down up-down Ein Jahr nach Kriegsbeginn in Ukraine Schönwalde: Ukrainer sprechen über Ängste, Wünsche und Hoffnung Von Constanze Emde | 23.02.2023, 13:03 Uhr

Sie sehnen sich nach ihrer Heimat: Russlands Angriffskrieg begann am 24. Februar 2022. Die wenigsten Ukrainer flohen sofort. Niemand ahnte für wie lange. Was die Flüchtlinge aus Schönwalde zu erzählen haben über die Flucht, Ängste, die sie nicht loslassen und das Leben heute in Ostholstein.