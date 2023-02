Die Geschichte des „Karneval am Lachsbach“ in Bildern: Torsten Appel (von links), Anja Bünning und Rita Kasten vor den Fotos aus 73 Jahren närrischen Treibens am Bungsberg. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Närrisches Treiben seit 73 Jahren Schönwalde: Als der „Karneval am Lachsbach“ noch ein Maskenball war Von Marc Dobkowitz | 08.02.2023, 08:00 Uhr

Seit 1950 wird „Karneval am Lachsbach“ gefeiert. Nach zwei Jahren im Exil in Sierhagen und zwei Absagen wegen Corona kehren die Narren des TSV Schönwalde in diesem Jahr zurück an die Geburtsstätte. Zeitzeugen werfen einen Blick auf 73 Jahre närrisches Treiben am Bungsberg.