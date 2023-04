Neben den bestehenden Gebäuden sollten sechs weitere Wohnungen für Obdachlose entstehen, die auch zur Unterbringung von Flüchtlingen hätten dienen können. Das Projekt liegt nun auf unbestimmte Zeit auf Eis. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Umfangreicher Bodenaustausch nötig Schönwalde: Schlechter Baugrund verhindert Unterkunft für Obdachlose Von Marc Dobkowitz | 10.04.2023, 17:30 Uhr

Auch wenn es im Amt Ostholstein-Mitte akut an Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen fehlt mussten die Pläne für den Bau von sechs Wohnungen in Schönwalde schon wieder zu den Akten gelegt werden. Was war der Grund dafür?