Corona in Ostholstein Geplante Schließung des Impfzentrums sorgt bei Eutinern für Unverständnis Von Constanze Emde und Sebastian Kaiser | 03.11.2022, 18:41 Uhr

Nur noch knapp acht Wochen soll das Impfzentrum Ostholstein am Eutiner Bahnhof geöffnet sein. Warum bei steigender Zahl an Corona-Erkrankten und mitten in der Erkältungszeit das einzige Impfzentrum im Kreis geschlossen wird, können Ostholsteiner nicht verstehen. Wir haben nachgefragt.