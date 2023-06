An der Spitze des Zuges lief die Fußgruppe der Karnevalisten von Bi-Wa Altenkrempe. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Schlager-Sause 2023 in Ostholstein Hunderte kamen zum Schlagermove Schönwaldes an den Bungsberg Von Marc Dobkowitz | 18.06.2023, 11:07 Uhr

Manche nennen sie die kleine Schwester des großen Schlagermoves. Gemeint ist die Schlager-Sause in Schönwalde. An diesem Wochenende kamen wieder hunderte an den Bungsberg, um mit Schlager und anderer Stimmungsmusik abzufeiern.