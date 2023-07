Besonderes Angebot für Jugendliche: Silent Disco heißt tanzen am Strand zur Lieblingsmusik, die durch die Kopfhörer direkt vom DJ kommt. Foto: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht / Pixabay up-down up-down Für Jugendliche an der Lübecker Bucht Scharbeutz: „Silent Disco“ heißt mit Kopfhörern am Strand tanzen Von Ostholsteiner Anzeiger | 18.07.2023, 07:00 Uhr

Ein besonderes Angebot am Jugendstrand in Scharbeutz hat sich die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht einfallen lassen: Bei der Silent Disco gibt es tanzbare Musik direkt über die Kopfhörer zum Tanzen am Strand. Was ihr wissen müsst.