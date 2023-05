Hinein in die Ostsee: An der Lübecker Bucht läuten gleich drei Seebäder mit dem Anbaden die Bade-Saison 2023 ein. Foto: Volker Bartels up-down up-down Ostsee-Anbaden in Ostholstein Scharbeutz, Niendorf und Travemünde starten in die Bade-Saison 2023 Von Alexander Steenbeck | 05.05.2023, 11:30 Uhr

Entlang der Lübecker Bucht können Interessierte in drei Seebädern beim Anbaden dabei sein – als Schwimmer oder Zuschauer. Was außer dem Start in die Bade-Saison jeweils noch geboten wird.