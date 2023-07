Volle Strände an der Ostsee: Viele Menschen genossen das Badewetter am Wochenende in Ostholstein. Für die Rettungsschwimmer war es ein einsatzreiches. Foto: Thomas Müller up-down up-down Drei Badeunfälle in Lübecker Bucht Scharbeutz: DLRG und Passanten retten drei Menschen aus Ostsee Von Ostholsteiner Anzeiger / emd | 10.07.2023, 12:22 Uhr

Dreimal mussten die Rettungsschwimmer und Einsatzkräfte Menschen aus der Ostsee vor Travemünde und Scharbeutz retten. Eine Frau schwebte in Lebensgefahr – alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Was passiert war in Scharbeutz und Travemünde und warum die Polizei trotz Hitze zur Vorsicht rät.