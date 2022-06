Ruth und Dr. Jürgen Herrnberger betreiben in Eutin die „Alte Straßenmeisterei“ und das „ViniVersum“ mit erlesenen Speisen und Weinen. FOTO: Michael Kuhr In der „Alten Straßenmeisterei“ Wenn leckere Krustentiere in Eutin auf erlesene Weine treffen Von Michael Kuhr | 01.06.2022, 17:19 Uhr

„Alte Straßenmeisterei“ in der Lübecker Landstraße in Eutin serviert jetzt auch Krustentiere zu erlesenen Weinen. Die Trilogie Hotel, Restaurant und „Viniversum“ startet in Sommer mit geschmackvollen Überraschungen.