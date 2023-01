Die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille für ihr jahrzehntelanges Engagement für den Spielmannszug erhielt Rita Struck aus den Händen von Kreismusikwart Matthias Krell. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down 50 Jahre Jubiläum in Zarnekau Rita Struck für Engagement im Spielmannszug der Feuerwehr geehrt Von Marc Dobkowitz | 13.01.2023, 13:03 Uhr

Der Spielmannszug der Feuerwehren der Gemeinde Süsel in Röbel wurde am 11. Januar vor 50 Jahren gegründet. Die amtierende Leiterin Rita Struck erhielt auf der Jahresversammlung am Jahrestag eine ganz besondere Auszeichnung.