Notfallsanitäter Hannes Engler (li.) und Rettungssanitäter Dirk Jakobs werden wie ihre Kollegen vom Rettungsdienst Holstein bald digitaler arbeiten. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down „Nida-Pads“ gehen in Dienst Rettungsdienst in Ostholstein: Krankenwagen werden digitaler Von Alexander Steenbeck | 21.05.2023, 12:41 Uhr

In Ostholstein können Sanitäter künftig über „Nida-Pads“ wichtige Informationen über Patienten und Einsätze schneller erfassen. Erste Einblicke in die Umrüstung, die Kosten und was noch fehlt.