Der neuer Marktverantwortliche im Eutiner Edeka-Markt ist jetzt Christian Scharunge (rechts), sein Stellvertreter Thorsten Klüver. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Renovierung nach drei Wochen beendet Edeka-Markt Eutin ab Donnerstag mit erweitertem Sortiment Von Michael Kuhr | 25.10.2022, 17:30 Uhr

Das hat geklappt wie am Schnürchen: nach knapp dreiwöchiger Renovierung präsentiert sich der Eutiner Edeka-Markt von Arne Ley am Berliner Platz seinen Kunden am Donnerstag (27. Oktober) ab 7 Uhr nicht nur energetisch auf dem neuesten Stand. Aber es gab auch Ärger: auf dem Parkplatz.