Auch auf Jobmessen wird um ukrainische Arbeitskräfte geworben. Symbolfoto: Christoph Soeder up-down up-down Rekord in Schleswig-Holstein Jobcenter Ostholstein hat 120 Flüchtlinge aus Ukraine in Arbeit gebracht Von Michael Kuhr | 06.01.2023, 10:33 Uhr

120 Flüchtlinge aus der Ukraine haben in den vergangenen sieben Monaten in Ostholstein einen neuen Job gefunden. Das ist der Rekord in Schleswig-Holstein. Sie arbeiten in der Gastronomie, im Handel sowie in Gesundheit und Pflege.