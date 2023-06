Verschiedene Dressurprüfungen gehören zum Programm des Reitturniers, das über drei Tage auf der Reitanlage vom Hotel Gut Immenhof stattfindet. Foto: Hotel Gut Immenhof up-down up-down Premiere mit Tradition in Malente Reitturnier auf Hotel Gut Immenhof – Neuauflage nach 100 Jahren Von oha/bsh | 29.06.2023, 13:32 Uhr

Das Hotel Gut Immenhof erwartet auf seiner Reitanlage 200 Pferden, die an drei Tagen in verschiedenen Disziplinen an den Start gehen. Auf dem Programm reicht von Dressur über Kinderprüfungen bis zum Führzügelwettbewerb. Das Programm im Jahr 2023.