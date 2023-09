Aufruhr auf dem Reiterhof: Was klingt wie der Titel eines „Bibi und Tina“-Hörspiels war am Sonntag in Fissau Realität. Als um 8 Uhr die Fütterung anstand, war Hengst „Licon“ verschwunden. Es folgte eine große Suchaktion, zum Glück – so viel sei verraten – mit Happy End.

„Er wollte wohl zu meinen Pferden“, berichtet Jacqueline Meyer, die den Reiterhof Fissau seit dreißig Jahren führt. Der 24 Jahre alte Wallach gehörte einst zu ihrem Reitstall, bevor er „in Rente“ auf die Nachbarkoppel geschickt wurde. Doch am Sonntagmorgen war „Licon“ dort nirgends zu sehen – und der Zaun niedergetrampelt.

„Was ihn da geritten hat, weiß kein Mensch.“ Elfi-Jacqueline Meyer Inhaberin des Reiterhofs Fissau

„Wir haben sofort die ganze Truppe zusammengerufen und sind mit 20 Mann auf die Suche gegangen“, sagt Jacqueline Meyer. Auch die Rehkitzrettung kam dazu. Eine Drohne und eine Wärmebildkamera sollten helfen, das ausgebüxte Pferd wiederzufinden. Drei Stunden suchten die Freiwilligen – hauptsächlich Mitarbeiter des Reiterhofs, aber auch Reiter und Freunde.

Unter einem Ast war „Licon" kaum zu erreichen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Fissau-Sibbersdorf

Als sich der Suchtrupp gerade resigniert zu einer Pause zusammenfand, machte der Freund einer Reiterin die entscheidende Beobachtung: „Er ist den Wanderweg runtergegangen und hat bemerkt, dass die Junghengste alle in eine Richtung schauten“, erzählt Jacqueline Meyer. Sein Instinkt ließ ihn nicht im Stich: Den Graben, der in dieser Richtung lag, sah er sich genauer an.

Darin fand er „Licon“, der bis zur Hüfte im Morast eingesunken war. Versteckt unter einem Ast und einigem Gestrüpp war der Wallach für die Drohne nicht zu sehen gewesen – eine Decke auf dem Rücken behinderte die Wärmebildkamera.

Aufwendige Bergungsaktion mit Spaten und Schlauch

Erste Bergungsversuche durch die versammelte Reiterhof-Truppe schlugen fehl – die Feuerwehr musste her. Um 11.39 Uhr rückten insgesamt 23 Einsatzkräfte aus Eutin und Fissau-Sibbersdorf, der Rettungsdienst Holstein und ein Tierarzt an. „Das hätten wir alleine nicht geschafft“, sagt Jacqueline Meyer, der die Unterstützung gelegen kam: „Das hat dann als Team komplett gut funktioniert.“

Mit einer Handsäge wurde zunächst der Ast entfernt, unter dem „Licon“ kaum zu erreichen war. Schließlich begannen die Feuerwehrleute den Hengst mit Schaufeln und Spaten freizugraben. Mit zwei Schläuchen, die unter „Licons“ Bauch hindurchgeführt wurden, schaffte es die Feuerwehr schließlich, den widerborstigen Wallach zu befreien.

„Licon“ erholt sich schnell

„Er sah ziemlich fertig aus“, sagt Jacqueline Meyer, die „Licon“ schon lange kennt. Eigentlich sei der Wallach „eine sichere Bank“. Trotz seines hohen Alters werde er noch immer regelmäßig geritten. Auch nach der strapaziösen Rettungsaktion erholte sich „Licon“ überraschend schnell wieder: „Die Tierärztin hat ihm sofort Elektrolyte gegeben, dann ist er gleich wieder aufgestanden.“

Ganz schön fertig: Wallach „Licon" musste von einer Tierärztin aufgepeppelt werden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Fissau-Sibbersdorf

In Etappen brachten Meyer und ihr Team „Licon“ zum Reiterhof. Dort erholt er sich jetzt von seinem „Ausflug“ und frisst schon wieder ganz ordentlich, wie Jacqueline Meyer zufrieden berichtet. Überglücklich seien derweil die Besitzer von „Licon“: „Die ganze Unsicherheit, wenn dein Pferd verschwunden ist – das macht einen fertig.“