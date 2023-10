Prozess wegen Untreue in 110 Fällen Warum Christoph Gehl über Urteil erleichtert ist - aber Eutiner enttäuscht Von Constanze Emde | 11.10.2023, 15:51 Uhr Christoph Gehl (v.l.), hier neben seinen Verteidigern Friedrich Fülscher und Dennis Bock, meidet den Blick ins Publikum oder die Kameras. Foto: Eckard Gehm up-down up-down

Es ist wohl einer der Aufsehen erregendsten Prozesse der vergangenen Jahre in Eutin: Ex-SPD-Schatzmeister Christoph Gehl musste sich vor dem Amtsgericht wegen Untreue in 110 Fällen verantworten. Sein Anwalt spricht von einem „Traumurteil“, was jetzt über Gehl bekannt wurde.