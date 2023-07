Party mit United Four: Die selbsternannte härteste Tanzkapelle der Welt kommt Samstagabend wieder zum Feiern nach Kellenhusen. Foto: Tourismus-Service Ostseebad Kellenhusen up-down up-down Mit Programm fürs Wochenende Promenadenfest Kellenhusen: Von Bummelmarkt bis United Four Von Ostholsteiner Anzeiger | 26.07.2023, 06:00 Uhr

Kellenhusen lädt zum Promenadenfest 2023 ein: Mehr als 50 Stände mit verschiedenen Angeboten warten auf die Besucher. Neben United Four, der härtesten Tanzkapelle der Welt, kommen auch viele andere Musiker an die Ostsee. Was wann geboten wird.