Die Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie steht ab 1. Mai unter neuer Leitung von Prof. Björn Machner. Foto: Schön Klinik/hfr
Wechsel zum 1. Mai Prof. Dr. Björn Machner wird neuer Chefarzt an Schön Klinik Neustadt Von oha/mik | 14.02.2023, 15:42 Uhr

Wechsel in der Leitung der Schön Klinik in Neustadt in Holstein: Prof. Dr. Björn Machner übernimmt zum 1. Mai 2023 die Leitung der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie sowie der Parkinson-Fachklinik von Dr. Uwe Jahnke. Der verlässt die Klinik aus persönlichen Gründen.