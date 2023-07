Freuen sich auf Pop und Gott-Gottesdienst am Kellersee: Pastorin Katharina Gralla, Lena Sonntag und Pastor Dennis Koch. Foto: Dirk Tostmann/hfr up-down up-down Sommerabend mit interaktiver Liturgie Pop und Gott-Gottesdienst am Malenter Kellersee Von oha/mik | 29.07.2023, 17:15 Uhr

Der letzte Pop und Gott-Gottesdienst unter freiem Himmel in dieser Saison wird am Kellersee in Bad Malente angeboten. Das Team rund um Musikerin Lena Sonntag‚ Tourismuspastorin Katharina Gralla und Pastor Dennis Koch hat sich wieder einige Überraschungen einfallen lassen.