Laufenten wie diese wurden Ende der vergangenen Woche aus einem Garten in Ostholstein gestohlen. Foto: blickwinkel/imago-images Polizei sucht Zeugen Warnsdorf: Unbekannte stehlen in der Nacht sechs Laufenten aus Garten Von Raissa Waskow | 05.12.2022, 11:57 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Warnsdorf im Kreis Ostholstein sechs Laufenten gestohlen. Eines der verbliebenen zwei Tiere starb danach am Stress.