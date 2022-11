Dieses Verkehrsschild zerstörte der Malenter Unfallfahrer in der Schweizer Straße in Höhe der Malkwitzer Straße. Foto: Polizei/hfr up-down up-down Polizei sucht nach Unfallzeugen Fast wären in Malente zwei Fußgänger überfahren worden Von Michael Kuhr | 07.11.2022, 16:46 Uhr

Die Polizei in Bad Malente-Gremsmühlen ermittelt einen 81-jährigen Unfallfahrer und sucht nach Zeugen, die am Mittwoch (2. November) in der Schweizer Straße in Höhe der Malkwitzer Straße einen Unfall beobachtet haben. Dort soll der Mercedes-Fahrer ein Verkehrszeichen beschädigt haben und einfach weitergefahren sein. Später sollen auch zwei Fußgänger knapp einem Unfall mit dem Mercedes entgangen sein.