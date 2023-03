Die Flammen schlugen aus dem Dach und drohten auf den Wohnwagen überzugreifen. Direkt daneben im Carport hatte es erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gebrannt. Foto: Arne Jappe up-down up-down War es Brandstiftung in Grömitz? Feuerwehr rettet Wohnwagen erneut: Zweiter Carport-Brand gibt Polizei Rätsel auf Von Constanze Emde | 29.03.2023, 08:56 Uhr

Zum zweiten Mal in nur fünf Tagen brennt erneut ein Schuppen an einem Carport in Grömitz. Besonders brisant: Der Einsatzort befand sich auf dem Nachbargrundstück neben der alten Brandstelle. Jetzt ermittelt die Polizei, ob ein Zusammenhang besteht.