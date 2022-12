Die Feuerwehr Wangels nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und reinigte die Straße, auf der viele Trümmerteile lagen. Foto: Arne Jappe up-down up-down Zwischen Ehlerstorf und Oldenburg Auto überschlägt sich auf B202 bei Glatteis: 21-Jährige schwer verletzt Von Arne Jappe | 28.12.2022, 07:21 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zu Mittwoch auf der Bundesstraße 202 zwischen Ehlerstorf und Oldenburg in Ostholstein: Ein Pkw überschlug sich in Folge von Straßenglätte.