Die Bandbreite der Veranstaltungen reicht von kostenlosen Freiluft-Konzerten und sportlichen Aktionen über ein Drachenfest bis hin zu Kulinarik. Foto: Collage: Steenbeck up-down up-down Veranstaltungs-Übersicht 2023 Das ist los zu Pfingsten an Ostholsteins Ostsee-Küste und der Lübecker Bucht Von Alexander Steenbeck | 22.05.2023, 17:12 Uhr

An Land, zu Wasser und in der Luft: Zahlreiche Veranstaltungen gibt es zu Pfingsten an Lübecker Bucht und Co. Die Bandbreite reicht von sportlichen Aktionen über Kulinarik bis hin zu kostenlosen Freiluft-Konzerten – ein Überblick.