Viele fleißige Helfer waren am Samstag in Langenhagen unterwegs, um an der Aktion „Saubere Landschaft“ teilzunehmen. Der Sommer kann kommen. Foto: oha up-down up-down „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ Pfadfinder befreien Landschaft in Langenhagen von alten Reifen Von Angela Hüttmann | 11.03.2023, 17:57 Uhr

In vielen Teilen des Landes wurde am Samstag ordentlich Müll aus der Landschaft gesammelt. An der Aktion „Saubere Landschaft“ nahmen auch fleißige Menschen aus Langenhagen teil. Was sie alles so in der Landschaft einsammelten.