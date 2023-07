In der Kirche in Gleschendorf werden Gottesdienste für Menschen mit Demenz, für Angehörige aber auch für geistig frische Senioren angeboten. Foto: KG Gleschendorf/Graf up-down up-down Angebot in Kirche in Gleschendorf Pastor Jochen Müller-Busse bietet Gottesdienste für Menschen mit Demenz Von oha | 24.07.2023, 13:57 Uhr

Ein Gottesdienst für Menschen mit Demenz, für Angehörige aber auch für geistig frische Senioren findet am Donnerstag, 27. Juli, um 10.30 Uhr in der Kirche in Gleschendorf statt. Pastor Jochen Müller-Busse hat mit seinem Team einen halbstündigen Gottesdienst vorbereitet. Wie das funktioniert.