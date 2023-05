Der wiedergewählte CDU-Gemeindevertreter Jan Rohe sagt erst einmal Danke für die Wählerstimmen, die der CDU in Bosau zur absoluten Mehrheit verhalfen. Foto: Bernd Schröder up-down up-down Wie geht‘s weiter in Ostholstein und Plön Partnersuche: Nach der Kommunalwahl hat die CDU die Qual der Wahl Von Michael Kuhr | 15.05.2023, 17:34 Uhr

Einen Tag nach der Kommunalwahl haben sich in Ostholstein und Plön die kommunalen Parlamente zurechtgeruckelt. In beiden Kreisen hat sich die CDU als die kommunale Partei behauptet. Am Montag tagen gleich die CDU-Kreistagsfraktionen in Eutin und Plön.