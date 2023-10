Dramatische Szenen haben sich in der Nacht zu Montag bei einer Pansdorfer Familie abgespielt: Der Streit eines Pärchens ist in einer gewaltsamen Auseinandersetzung geendet, bei der der Mann mit einer Schere auf seine Lebensgefährtin eingestochen haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei es zwischen der 45-Jährigen und ihrem 50-jährigen Lebensgefährten bereits am Abend zu einem Streit gekommen. Im Zuge dessen sei der 50-Jährige immer aggressiver geworden, habe gegen 0.50 Uhr zu einer Schere gegriffen und die Frau damit verletzt. Die 45-Jährige erlitt laut Polizeiangaben zwei Stichverletzungen am hinteren Oberkörper.

Drei Kinder jetzt bei Verwandten

Der Mann habe anschließend einen Rettungswagen gerufen, der die Verletzte unter Begleitung eines Notarztes in ein Lübecker Krankenhaus brachte. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. „Die drei gemeinsam in dem Haus lebenden Kinder im Alter von neun, zwölf und 15 Jahren

wurden in Absprache mit dem Jugendamt vorübergehend in die Obhut von

Familienangehörigen der Verletzten gebracht“, sagte Maik Seidel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion und die

Staatsanwaltschaft in Lübeck haben die weiteren Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.